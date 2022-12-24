Арбитр финала чемпионата мира ответил на обвинения в несправедливом судействе

Арбитр финала ЧМ Марциняк заявил, что французские игроки поблагодарили его за судейство

Главный арбитр финального матча чемпионата мира в Катаре, поляк Шимон Марциняк ответил на обвинения в несправедливом судействе. Его слова приводит TVP Sport.

В частности, Марциняк прокомментировал решение засчитать гол аргентинца Лионеля Месси на 108-й минуте, несмотря на то, что в этот момент на поле находились запасные игроки сборной Аргентины. «Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно», — заявил поляк. Он добавил, что для него важнее то, что говорят сами спортсмены, и отметил, что французские футболисты после решающего матча поблагодарили его за судейство.

23 декабря стало известно, что французские болельщики создали петицию с требованием переиграть финальный матч чемпионата мира. «Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на [Килиане] Мбаппе при втором голе [Аргентины]!» — написал автор петиции. На момент публикации петицию подписали более 209 тысяч человек.

После первого тайма финала ЧМ-2022 сборная Франции проигрывала аргентинцам со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительно время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.