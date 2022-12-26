В Татарстане пройдет новогодняя лыжная гонка

В Татарстане состоится новогодняя лыжная гонка «Вечерняя Бугульма»

30 декабря в Бугульме, Республика Татарстан, на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Лыжная база» пройдет новогодняя лыжная гонка «Вечерняя Бугульма». Об этом сообщает «Татар-информ».

Начальник отдела по работе со СМИ совета Бугульминского района Марина Сагитова рассказала, что уникальностью соревнований, проводимых в республике, является проведение в темное время суток при искусственном освещении трассы. Это привлекает участников не только города и юго-востока республики, но и близлежащих регионов России. Сагитова добавила, что к гонке допускаются только спортсмены, имеющие соответствующую подготовку.

Особый наплыв любителей лыжных прогулок наблюдается в дни новогодних каникул, пояснили в администрации. Для жителей подготовят лыжные трассы от 500 метров до 7,5 километра разного уровня сложности, также в темное время работает освещенная трасса.

Ранее горнолыжный курорт «Домбай» в Карачаево-Черкесии официально открыл зимний сезон. В новом сезоне на курорте для отдыхающих будут работать восемь канатных дорог, для гостей подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности.