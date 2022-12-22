На курорте «Домбай» открылся зимний сезон

Горнолыжный курорт «Домбай» в Карачаево-Черкесии открыл зимний сезон

Горнолыжный курорт «Домбай» в Карачаево-Черкесии официально открыл зимний сезон. Об этом сообщает администрация Карачаевского городского округа в своем Telegram-канале.

«Всеми любимый горнолыжный курорт Домбай вновь готов встречать гостей на своих неповторимых склонах», — говорится в сообщении.

В новом сезоне на курорте для отдыхающих будут работать восемь канатных дорог, уточнили в администрации. Для гостей подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности: широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот — для профессионалов и экстремалов.

Ранее сообщалось, что на курорте планируют построить еще одну новую горнолыжную трассу протяженностью 1,18 километра. Работы запланированы на 2022-2023 год, общий объем инвестиций на реализацию проекта составит 2,64 миллиарда рублей.

Курорт «Домбай» работает с середины ХХ века и является одним из самых популярных в Карачаево-Черкесии. Горнолыжные подъемники курорта представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3 200 метров над уровнем моря. Для туристов организовано 12 современных горнолыжных трасс.