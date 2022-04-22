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В России расширят популярный кавказский горнолыжный курорт

На Домбае построят новую горнолыжную трассу

Фото: Егор Комаров / РИА Новости

Горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкессии получит инвестиции в размере 890,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

На выделенные средства планируется расширить зону популярного кавказского курорта — построить еще одну новую горнолыжную трассу протяженностью 1,18 километра. Кроме того, предполагается приведение в соответствие с нормативными требованиями уже существующих горных маршрутов и строительство подпорных стен на склоне горы Мусса-Ачитара для защиты от эрозии.

«Реализация инфраструктурного проекта позволит дополнительно увеличить туристический поток на 387 тысяч человек в год, создаст более трех тысяч рабочих мест, а также поможет привлечь инвестиции в региональный бюджет в размере порядка 1,7 миллиарда рублей», — заявил замглавы Минстроя России Александр Ломакин.

Работы запланированы на 2022-2023 год, общий объем инвестиций на реализацию проекта составит 2,64 миллиарда рублей.

Ранее в марте сообщалось, что в Карачаево-Черкесии планируется начать работу над стратегией развития курортного поселка Домбай. Отмечалось, что разработка документа позволит определить текущее состояние поселка, выявить подходящие территории для возведения социальных объектов, коллективных мест размещения и прогулочных зон.

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Дарья Рыбак
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