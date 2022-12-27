Россиянина осудили за заражение детей сожительницы туберкулезом

В Тыве осудили на один год мужчину, заразившего детей сожительницы туберкулезом

В Тыве суд приговорил к одному году ограничения свободы 39-летнего местного жителя за заражение восьмилетней девочки и шестилетнего мальчика туберкулезом. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. По данным ведомства, в мае 2014 года фигурант узнал, что болеет туберкулезом и встал на учет в диспансер. С января 2020-го по апрель 2021 года он стал проживать с возлюбленной и ее маленькими детьми.

Известно, что осужденный не соблюдал нормы санитарных правил, не носил медицинскую маску, не использовал отдельную посуду, полотенце, постельное белье и другие предметы личной гигиены, в результате чего заразил туберкулезом несовершеннолетних.

28 ноября сообщалось, что в Удмуртии осудили женщину, заразившую мужа ВИЧ-инфекцией.