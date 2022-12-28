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09:03, 28 декабря 2022Россия

Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН

Захарова заявила, что реагировать на призывы Киева исключить РФ из ООН не нужно

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы Киева исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН). По ее мнению, реагировать на них не нужно. Такое заявление она сделала в эфире радио Sputnik.

Отвечая на вопрос ведущего о том, как России стоит реагировать на подобные заявления со стороны Киева, представитель МИД заявила, что ничего делать не нужно. «Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — считает она.

«Захарова напомнила, что Украина переживала разных деятелей в своей истории, которые «полностью развалили страну» и подвинули ее на край катастрофы». Она подчеркнула, что в таких призывах нет «никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит».

26 декабря министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. В то же время власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН.

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Марина Совина
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