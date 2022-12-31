Россиянам рассказали о мерах первой помощи при сильном отравлении алкоголем

Врач Дежурный посоветовал при сильном отравлении алкоголем первым делом вызвать рвоту

При сильном отравлении алкоголем необходимо первым делом вызвать рвоту, посоветовал врач, внештатный специалист по первой помощи Минздрава Леонид Дежурный. О других мерах первой помощи пострадавшим от невоздержанности в употреблении спиртных напитков он рассказал россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

Медицинский специалист утверждает, что при отравлении алкоголем главное, что необходимо сделать, — это удалить ядовитое вещество из организма человека. Для этого стоит вызвать рвоту. Сделать это человек может, выпив большое количество воды и затем надавив двумя пальцами на корень языка. После извлечения содержимого желудка, рекомендуется выпить небольшое количество жидкости.

Однако, как подчеркнул специалист, вызывать рвоту у человека, находящегося без сознания, строго запрещено.

Ранее телезвезда и безнесвумен Ким Кардашьян призналась в появившейся из-за стресса и напряженного рабочего графика пагубной привычке. По словам знаменитости, в возрасте 42 лет она стала больше пить спиртных напитков, чтобы справиться со стрессом.

