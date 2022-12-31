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20:59, 31 декабря 2022Забота о себе

Россиянам рассказали о мерах первой помощи при сильном отравлении алкоголем

Врач Дежурный посоветовал при сильном отравлении алкоголем первым делом вызвать рвоту

Фото: Scott Warman / Unsplash

При сильном отравлении алкоголем необходимо первым делом вызвать рвоту, посоветовал врач, внештатный специалист по первой помощи Минздрава Леонид Дежурный. О других мерах первой помощи пострадавшим от невоздержанности в употреблении спиртных напитков он рассказал россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

Медицинский специалист утверждает, что при отравлении алкоголем главное, что необходимо сделать, — это удалить ядовитое вещество из организма человека. Для этого стоит вызвать рвоту. Сделать это человек может, выпив большое количество воды и затем надавив двумя пальцами на корень языка. После извлечения содержимого желудка, рекомендуется выпить небольшое количество жидкости.

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Однако, как подчеркнул специалист, вызывать рвоту у человека, находящегося без сознания, строго запрещено.

Ранее телезвезда и безнесвумен Ким Кардашьян призналась в появившейся из-за стресса и напряженного рабочего графика пагубной привычке. По словам знаменитости, в возрасте 42 лет она стала больше пить спиртных напитков, чтобы справиться со стрессом.

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Наталья Обрядина
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