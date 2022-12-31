Ким Кардашьян рассказала о появившейся из-за стресса пагубной привычке

Ким Кардашьян призналась, что стала больше пить алкоголя из-за напряженной работы

Телезвезда и безнесвумен Ким Кардашьян призналась в появившейся из-за стресса и напряженного рабочего графика пагубной привычке. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на подкаст Гвинет Пэлтроу Goop Podcast.

Кардашьян рассказала, что годами избегала алкоголя даже на вечеринках и встречах с друзьями, так как ей не нравился вкус спиртных напитков. Однако с возрастом из-за большого количества работы она стала больше пить. «Я начала немного выпивать в возрасте 42 лет. Кофе и алкоголь, — объяснила она. — Я чувствую, что мне просто необходимо немного расслабиться».

По словам знаменитости, она совмещает воспитание детей, бизнес и учебу на юриста, из-за чего ей приходится очень много работать и концентрироваться на многих задачах одновременно. И чтобы снять напряжение, в конце дня она выпивает шот из текилы и ананасового сока.

При этом Кардашьян отметила, что во время встреч с друзьями или на вечеринках ей по-прежнему не хочется пить алкоголь.

Ранее Ким Кардашьян рассказала о «чертовски тяжелом» воспитании детей совместно с рэпером Канье Уэстом. По словам знаменитости, ей приходится постоянно ограждать дочерей и сыновей от негативных новостей об их отце из-за его скандальных выходок.