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18:47, 28 декабря 2022Забота о себе

Ким Кардашьян рассказала о «чертовски тяжелом» воспитании детей с Канье Уэстом

Ким Кардашьян призналась, что защищает детей от негативных новостей об их отце Канье Уэсте

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Телезвезда Ким Кардашьян призналась, что всеми силами защищает детей от негативных новостей об их отце рэпере Канье Уэсте, из-за чего их воспитание превратилось в «чертовски тяжелое» дело. Об этом она сообщила в подкасте радиоведущей Энджи Мартинес.

Кардашьян пояснила, что совместная опека над детьми дается ей с трудом. Дело в том, что она ничего не говорит сыновьям и дочерям о скандальном поведении бывшего мужа и воздерживаться от критических замечаний в его адрес. Из-за этого ей приходится внимательно следить за тем, какую информацию дети получают в школе, из телевизора, социальных сетей и интернета.

«Я определенно защищала его и продолжу защищать в глазах своих детей. В моем доме мои дети ничего не знают о том, что происходит в мире», — рассказала знаменитость со слезами на глазах. Кардашьян подчеркнула, что морально подготовилась ответить на все неудобные вопросы о выходках Уэста, которые сыновья и дочери неизбежно зададут, когда станут старше. Она уверена, что дети обязательно поблагодарят ее за отсутствие критики в адрес Уэста.

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Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году. Заявление о разводе с рэпером телезвезда подала в феврале 2021 года. Они воспитывают четырех детей: девятилетнюю Норт, семилетнего Сейнта, четырехлетнюю Чикаго и трехлетнего Псалма.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла основные требования к внешнему виду своих сотрудников. В перечне ее требований прописана цветовая гамма в одежде, которую она разрешает носить на работу. Среди них оказались хаки, серый, вересковый серый, черный, темно-синий, белый и кремовый тона.

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Наталья Обрядина
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