Ким Кардашьян рассказала о «чертовски тяжелом» воспитании детей с Канье Уэстом

Ким Кардашьян призналась, что защищает детей от негативных новостей об их отце Канье Уэсте

Телезвезда Ким Кардашьян призналась, что всеми силами защищает детей от негативных новостей об их отце рэпере Канье Уэсте, из-за чего их воспитание превратилось в «чертовски тяжелое» дело. Об этом она сообщила в подкасте радиоведущей Энджи Мартинес.

Кардашьян пояснила, что совместная опека над детьми дается ей с трудом. Дело в том, что она ничего не говорит сыновьям и дочерям о скандальном поведении бывшего мужа и воздерживаться от критических замечаний в его адрес. Из-за этого ей приходится внимательно следить за тем, какую информацию дети получают в школе, из телевизора, социальных сетей и интернета.

«Я определенно защищала его и продолжу защищать в глазах своих детей. В моем доме мои дети ничего не знают о том, что происходит в мире», — рассказала знаменитость со слезами на глазах. Кардашьян подчеркнула, что морально подготовилась ответить на все неудобные вопросы о выходках Уэста, которые сыновья и дочери неизбежно зададут, когда станут старше. Она уверена, что дети обязательно поблагодарят ее за отсутствие критики в адрес Уэста.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году. Заявление о разводе с рэпером телезвезда подала в феврале 2021 года. Они воспитывают четырех детей: девятилетнюю Норт, семилетнего Сейнта, четырехлетнюю Чикаго и трехлетнего Псалма.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла основные требования к внешнему виду своих сотрудников. В перечне ее требований прописана цветовая гамма в одежде, которую она разрешает носить на работу. Среди них оказались хаки, серый, вересковый серый, черный, темно-синий, белый и кремовый тона.