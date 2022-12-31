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06:41, 31 декабря 2022Забота о себе

Диетолог назвала самые полезные десерты на Новый год

Диетолог Панова заявила, что сохранить вес в праздники помогут пастила и мармелад

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Кремовые торты и пирожные — это серьезный удар по печени и поджелудочной железе. Самые полезные десерты на Новый год назвала эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Оксана Панова в беседе с «Газетой.Ru».

Диетолог заявила, что в качестве альтернативы можно выбрать более легкие десерты — в частности, на основе суфле. Или сладости с творожной или желейной начинкой.

Идеальными, по мнению Пановой, вариантами станут пастила, зефир или натуральный мармелад, улучшающие пищеварение и снижающие уровень холестерина, а также позволяющие сохранить вес.

Также врач посоветовала взрослым вместо молочного шоколада есть горький (с высоким содержанием какао-бобов) — он менее калориен и «хорошо поднимает настроение».

Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин дал рекомендации по употреблению алкоголя на Новый год. По словам специалиста, спиртное нельзя заедать сладкой едой, потому что она задерживает выведение алкоголя из организма.

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Юлия Мискевич
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