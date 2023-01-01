В Японии заявили о нештатной ситуации в товарообороте с Россией

JB Press: импорт товаров из Японии в Россию превысил 2021 год, несмотря на санкции

Японию обвинили в том, что она спонсирует специальную военную операцию (СВО) на Украине, продолжая покупать российскую продукцию и поддерживать экономику РФ, такие выводы сделал журналист газеты JB Press.

Автор статьи отметил: несмотря на присоединение Японии к антироссийским санкциям, товарооборот двух стран в период с января по ноябрь 2022 года сравнялся с показателями 2021 года.

«Несмотря на экономические санкции, происходит нештатная ситуация, при которой объем сделок превышает досанкционный», — пишет издание. Это проблема, которую нельзя игнорировать, пишет издание.

«Общий объем торговли Японии с Россией с января по ноябрь составил 542,3 миллиарда иен экспорта и 1,8252 триллиона иен импорта, дефицит — 1,2829 триллиона иен. Сумма импорта уже превысила общую сумму 1,5516 триллиона иен в 2021 году более чем на 270 миллиарда иен», — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что закупки Японией российских зерновых в первом полугодии финансового года (апрель-сентябрь) снизились в разы. Они упали на 70,5 процента, до 3,6 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.