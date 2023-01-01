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18:33, 1 января 2023Спорт

Легенда МЮ поддержал раскритикованного за переход в «Аль-Наср» Роналду

Легенда МЮ Рио Фердинанд поддержал раскритикованного за переход в «Аль-Наср» Роналду

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поддержал португальца Криштиану Роналду, раскритикованного после переход в «Аль-Наср». Его слова приводит Daily Mail со ссылкой на подкаст Vibe with FIVE.

«Дайте человеку уехать и жить. Позвольте ему отправиться туда и получить удовольствие от этого. Это новое приключение, он берет с собой семью, чтобы познакомиться с новой культурой», — заявил легенда МЮ. Он добавил, что к трансферу Роналду в саудовский клуб необходимо относиться так же, как к переходу Дэвида Бекхэма или Уэйна Руни в клубы из США. Фердинанд назвал подобные подписания отличным способом завершить карьеру и заработать деньги.

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30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата форварда с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Ксения Курашкина
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