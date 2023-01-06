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13:53, 6 января 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу в день прекращения огня

По всей территории Украины днем 6 января объявлена воздушная тревога

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По всей территории Украины днем 6 января объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы звучат во всех областях республики. Утром 6 января в нескольких регионах Украины также была объявлена воздушная тревога — сигналы прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны, а также на подконтрольных Украине частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь. Огонь будет прекращен на 36 часов, с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на рождественские праздники. Украинский лидер отверг предложение Москвы, поскольку, по его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».

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Варвара Кошечкина
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