В США предостерегли банки от чрезмерного соблюдения санкций

Bloomberg: Минфин США предостерег банки от чрезмерного соблюдения санкций

Минфин США предостерег банки от чрезмерного соблюдения санкций из-за ущерба американцам. Об этом пишет Bloomberg.

«Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков — без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры, — обычные американцы могут обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности», — сказано в заявлении заместителя главы Министерства финансов Брайана Нельсона.

Как сообщает издание, это стало свидетельством проблемы, с которой столкнулись в США: санкции вводили быстро и иногда без особой ясности, ожидая, что финансовые учреждения будут соблюдать их сами. В результате банки, чтобы не получить крупный штраф, проявляют крайнюю осторожность в отношении тех, кто может рассматриваться как объект санкционного риска.

Ранее российские финансисты рассказали о вероятности кризиса банковского сектора в 2023 году. Как они утверждают, его не будет в России, США и Азии. По мнению экспертов, кризис может наступить в Европе из-за разобщенности экономик и падения производства.