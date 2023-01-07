Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Джерси Дэвилз
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:20, 7 января 2023Спорт

Российский боец поможет сопернику Махачева в подготовке к поединку

Российский боец Майрбек Тайсумов поможет Волкановски подготовиться к поединку с Махачевым

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Майрбек Тайсумов поможет австралийцу Александру Волкановски подготовиться к поединку против Ислама Махачева. Видео из тренировочного лагеря австралийца опубликовано в Telegram-канале «Ударные новости».

«Мы давно знакомы с Майрбеком, он большой парень и обладает подходящим стилем борьбы. Он помогает нам отрабатывать определенные позиции, плохие сценарии», — заявил тренер Волкановски Фрэнк Хикмэн.

Материалы по теме:
«Это было абсолютное безумие» Чимаев едва не сорвал турнир UFC. А затем уничтожил очередного соперника в первом раунде
«Это было абсолютное безумие»Чимаев едва не сорвал турнир UFC. А затем уничтожил очередного соперника в первом раунде
11 сентября 2022
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC: итоги 2022 года в ММА
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC:итоги 2022 года в ММА
31 декабря 2022

Ранее тренер Махачева Хавьер Мендес выразил уверенность в том, что россиянин победит Волкановски и сместит его с первого места в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. При этом специалист отметил, что Махачев, скорее всего, не сможет нокаутировать соперника, назвав предстоящую схватку «пятираундовой войной».

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284. Бой в легком весе состоится в Австралии в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, полулегковес Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс промоушена в легком весе.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Посол Украины заявил о «непостижимых» потерях в живой силе
Байден начал готовиться к переизбранию
Военкор объяснил необходимость взятия Марьинки
51-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала фигуру в купальнике
Байден убежал от журналистов и попал на видео
Российский боец поможет сопернику Махачева в подготовке к поединку
Пригожин объяснил особенности Артемовска и рассказал о танках в подземелье
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера
Задержаны готовившие теракт в Стамбуле боевики
Три российских танка сразились с двумя украинскими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.