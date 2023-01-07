Российский боец поможет сопернику Махачева в подготовке к поединку

Российский боец Майрбек Тайсумов поможет Волкановски подготовиться к поединку с Махачевым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Майрбек Тайсумов поможет австралийцу Александру Волкановски подготовиться к поединку против Ислама Махачева. Видео из тренировочного лагеря австралийца опубликовано в Telegram-канале «Ударные новости».

«Мы давно знакомы с Майрбеком, он большой парень и обладает подходящим стилем борьбы. Он помогает нам отрабатывать определенные позиции, плохие сценарии», — заявил тренер Волкановски Фрэнк Хикмэн.

Ранее тренер Махачева Хавьер Мендес выразил уверенность в том, что россиянин победит Волкановски и сместит его с первого места в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. При этом специалист отметил, что Махачев, скорее всего, не сможет нокаутировать соперника, назвав предстоящую схватку «пятираундовой войной».

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284. Бой в легком весе состоится в Австралии в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, полулегковес Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс промоушена в легком весе.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.