Тренер Махачева оценил шансы спортсмена нокаутировать лучшего бойца UFC

Тренер Хавьер Мендес заявил, что Ислам Махачев не сможет нокаутировать Алекса Волкановски

Тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Хавьер Мендес оценил шансы спортсмена нокаутировать австралийца Александра Волкановски в предстоящем поединке. Его слова приводит YouTube-канал Helen Yee Sports.

«Я уверен, что он побьет Волкановски, но не так, как многие рассчитывают. Я не думаю, что Ислам финиширует противника. Это будет пятираундовая война», — заявил специалист. Он также выразил уверенность в том, что после победы в этой схватке Махачев сместит австралийца в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

28 декабря Волкановски назвал бой с россиянином особым вызовом. «Не только потому, что я могу получить второй пояс. Немаловажно и то, с кем я разберусь в процессе», — отметил он.

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284. Бой в легком весе состоится в Австралии в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом полулегковес Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс в легком весе.

Всего за карьеру Махачев провел 24 поединка, в которых потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.