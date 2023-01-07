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11:17, 7 января 2023Спорт

Тренер Махачева оценил шансы спортсмена нокаутировать лучшего бойца UFC

Тренер Хавьер Мендес заявил, что Ислам Махачев не сможет нокаутировать Алекса Волкановски

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Хавьер Мендес оценил шансы спортсмена нокаутировать австралийца Александра Волкановски в предстоящем поединке. Его слова приводит YouTube-канал Helen Yee Sports.

«Я уверен, что он побьет Волкановски, но не так, как многие рассчитывают. Я не думаю, что Ислам финиширует противника. Это будет пятираундовая война», — заявил специалист. Он также выразил уверенность в том, что после победы в этой схватке Махачев сместит австралийца в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

28 декабря Волкановски назвал бой с россиянином особым вызовом. «Не только потому, что я могу получить второй пояс. Немаловажно и то, с кем я разберусь в процессе», — отметил он.

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284. Бой в легком весе состоится в Австралии в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом полулегковес Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс в легком весе.

Всего за карьеру Махачев провел 24 поединка, в которых потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

Ксения Курашкина
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