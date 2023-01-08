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16:49, 8 января 2023Спорт

Роналду снял 17 комнат в небоскребе Эр-Рияда

Криштиану Роналду снял 17 комнат в небоскребе Эр-Рияда после перехода в «Аль-Наср»

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после перехода в команду будет жить в гостинице, расположенной в 99-этажном небоскребе Kingdom Tower в Эр-Рияде. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист на ближайший месяц снял 17 комнат для себя, членов своей семьи, друзей и охраны. Игроку придется заплатить за проживание более 280 тысяч евро.

Размер люкса в гостинице превышает площадь большинства квартир, в которых Роналду проживал в Великобритании. Из номера открывается панорамный вид на Эр-Рияд.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря. Соглашение рассчитано на два года. Зарплата футболиста с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год.

Последним клубом португальца был английский «Манчестер Юнайтед». В ноябре манкунианцы объявили о расторжении контракта с нападающим по взаимному согласию сторон.

Алексей Гусев
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