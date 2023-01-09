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10:36, 9 января 2023Спорт

Теннисистам с коронавирусом разрешили выступать на Australian Open

Теннисистам с положительным тестом на коронавирус разрешили играть на Australian Open-2023

Фото: Pool / Reuters

Теннисистам с положительным тестом на коронавирус разрешили играть на Australian Open-2023. Слова исполнительного директора Федерации тенниса Австралии Крейга Тайли приводит The Age.

Тайли заявил, что для теннисистов не будет обязательных требований по тестированию на COVID-19. «Мы разъяснили это игрокам и нашим сотрудникам. Мы просим при плохом самочувствии оставаться дома. Но, вероятно, будут игроки, которые будут выступать с коронавирусом», — добавил он.

В январе 2022 года серб Новак Джокович стал участником скандала на Australian Open. Он планировал принять участие в турнире, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии и не смог сыграть на чемпионате. На него был наложен запрет на посещение страны в течение трех лет, однако позже ограничение было снято. Серб примет участие в турнире в 2023 году.

Соревнования основной сетки Australian Open пройдут в Мельбурне с 16 по 29 января. Российские теннисисты примут участие в турнире в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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