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10:35, 15 ноября 2022Спорт

Стали известны новые подробности допуска Джоковича к Australian Open

The Guardian: Новак Джокович получит визу в Австралию и примет участие в АО-2023

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Стали известны новые подробности по поводу допуска сербского теннисиста Новака Джоковича к Australian Open-2023. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, власти Австралии выдадут теннисисту новую визу, несмотря на то что в январе 2022 года признали недействительным предыдущий документ. По законам страны сделать это возможно, если министр иммиграции убедится в том, что есть веские причины для въезда в страну человека с ранее аннулированной визой. Таким образом, серб сможет принять участие в турнире.

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11 сентября появилась информация, что правительство Австралии отменит трехлетний запрет на въезд Джоковича. Уточнялось, что на тот момент для посещения страны не требовалось получение сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

В январе Джокович планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии.

Из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса Джокович также пропустил несколько турниров в США, в том числе US Open. «Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоят политические мотивы, а не медицинские», — заявил тогда спортсмен. Он посчитал несправедливым то, что непривитые граждане США имеют право сыграть в турнире.

Ксения Курашкина
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