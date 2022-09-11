Джоковичу снимут запрет на въезд в Австралию для участия в Australian Open

Daily Express: власти Австралии разрешат Джоковичу въезд в страну для участия в AO-2023

Власти Австралии разрешат сербскому теннисисту Новаку Джоковичу въезд в страну для участия в Australian Open-2023. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Herald Sun.

Ограничение будет снято, если спортсмен подаст запрос на получение визы. Отмечается, что в настоящее время для въезда в Австралию не требуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

В январе этого года Джокович стал участником скандала в Австралии. Он планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии. На него был наложен запрет на посещение страны в течение трех лет.

Из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса Джокович также пропустил несколько турниров в США, в том числе US Open. «Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоят политические мотивы, а не медицинские», — заявил тогда спортсмен. Он посчитал несправедливым то, что непривитые граждане США имеют право сыграть в турнире.