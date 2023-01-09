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13:59, 9 января 2023Мир

В МИД России отреагировали на протесты в Бразилии

Захарова заявила, что Россия осуждает действия зачинщиков протестов в Бразилии

Фото: Adriano Machado / Reuters

Москва осуждает действия зачинщиков протестов в Бразилии, устроивших погромы в органах государственной власти в столице. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прошедшие в республике протесты, организованные сторонниками бывшего главы государства Жаира Болсонару. Публикация доступна на сайте министерства.

«Убеждены в важности сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, являющейся нашим стратегическим партнером, активным участником БРИКС, "Группы двадцати", в настоящее время входящей в состав Совета Безопасности ООН», — указала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.

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Виктория Кондратьева
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