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02:14, 10 января 2023Мир

Посольство России назвало причины выхода из антикоррупционной конвенции

Посольство РФ назвало причиной выхода из антикоррупционной конвенции шаги Совета Европы

Фото: Pixabay

Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за политики Совета Европы. Такую причину назвала группа по делам СЕ при посольстве РФ во Франции в Twitter.

Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в результате неправомерных действий Совета Европы

Группа по делам Совета Европы при посольстве России во Франции

Отмечается, что Россия не будет участвовать в работе органов Совета Европы, если будут предприняты шаги по ограничению полномочий ее представителей. Помимо антикоррупционной конвенции допускается денонсация иных соглашений.

9 января стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке к документу необходимость денонсации объясняется невозможностью полноправного участия России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), а также недопущением дискриминационного отношения к Российской Федерации.

В марте Россия прекратила участие в Совете Европы. МИД заявил о необратимом разрушении организации. С 16 марта государство официально перестало быть членом СЕ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что после принятия подобного решения страна будет уделять больше внимания двусторонним отношениям, а также продолжит диалог с национальными парламентами.

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Участие России в Группе государств против коррупции было ограничено

Группа государств против коррупции (ГРЕКО) сообщила, что участие России о организации было ограничено с 23 марта 2022 года, передает ТАСС.

Страна лишилась возможности участвовать в дискуссиях, а также потеряла право голоса.

МИД РФ сообщил, что в марте по решению Комитета министров Совета Европы членство Российской Федерации в группе было прекращено за исключением проведения последней мониторинга выполнения обязательств, вытекающих из Конвенции.

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В России оценили последствия денонсации конвенции

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что денонсация конвенции по противодействию коррупции не ослабит необходимые механизмы борьбы в России. Он добавил, что всегда был против подобных международных соглашений, поскольку они не работают.

При этом наше законодательство по противодействию коррупции развивается не хуже, а лучше, чем западное. Поэтому я считаю, что все эти конвенции свою функцию выполнили и стали являться обременениями

Кирилл Кабановпредседатель Национального антикоррупционного комитета

Кабанов добавил, что Запад и сейчас не выдает России коррупционеров, привлекаемых по уголовным делам. В то же время в стране проблема коррупционности отходит на второй план, поскольку уровень привлечения к ответственности является очень высоким.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный пояснил, что решение о выходе из конвенции было принято из-за антироссийских настроений в Совете Европы. Он отметил, что европейцы оставили за собой контролирующие функции по отслеживанию навязанных ими обязательств, что противоречит национальным интересам России.

Политик подчеркнул, что в России продолжится совершенствование антикоррупционных механизмов, существует вполне эффективная национальная Стратегия по противодействию коррупции.

Уголовная ответственность в России за коррупцию никуда не исчезнет, она — такая же реальность, как и принцип нулевой толерантности к коррупционерам

Анатолий Выборный замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал аналогичную позицию, отметив, что после денонсации конвенции никакого резкого ужесточения или смягчения антикоррупционного законодательства в России не планируется.

Россия будет формировать свое законодательство на основе общественного запроса и анализа правоприменительной практики, а не на основании указаний международной организации

Андрей Клишас глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией в России продолжится и после денонсации соответствующей конвенции Совета Европы. Отвечая на вопрос о последствиях денонсации конвенции для обмена подозреваемыми и обвиняемыми в коррупционных преступлениях, пресс-секретарь российского лидера заявил, что могут возникнуть «определенные сложности».

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Марина Совина
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