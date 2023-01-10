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13:34, 10 января 2023Спорт

Фигуристка Медведева попала в анонс Олимпийских игр-2026

Фото российской фигуристки Евгении Медведевой попало в анонс зимних Олимпийских игр-2026
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Фото двукратной чемпионки мира, российской фигуристки Евгении Медведевой попало в анонс зимних Олимпийских игр 2026 года. Заметка размещена на официальном сайте турнира.

Фотографию Медведевой, сделанную во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане, разместили на странице с превью к соревнованиям по фигурному катанию. На турнире в Южной Корее спортсменка завоевала две серебряные медали. Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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9 августа 2022

24 июня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в социальных сетях пост по случаю Международного олимпийского дня без упоминания победительницы женских соревнований, россиянки Анны Щербаковой. В фотогалерее она была заменена на обладательницу бронзы японку Каори Сакамото. Щербакова отреагировала на случившееся фразой «Искренне верю, что в спорте все равны».

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира. 7 июня ISU продлил отстранение россиян до дальнейшего особого уведомления.

Ксения Курашкина
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