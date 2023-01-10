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15:05, 10 января 2023Бывший СССР

Пашинян заявил о существенной роли находящихся в Армении россиян

Премьер Армении Пашинян заявил о существенной роли переехавших россиян в экономике страны
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о существенной роли переехавших в республику российских граждан в экономической сфере. Его слова с пресс-конференции передает РИА Новости.

«Цифры экономического роста по итогам 2022 года будут опубликованы позднее. (…) Очень существенна роль переехавших в Армению из России граждан», — сказал он. Предполагается, что данный показатель составит 12-13 процентов.

Как утверждает премьер, правительство планировало в прошлом году семипроцентный экономический рост. Однако показатели увеличения ВВП будут выше, добавил Пашинян. В текущем году предусмотрен рост в 7 процентов. Политик отметил, что власти должны сделать все для его обеспечения.

Ранее глава Минэкономики Армении Ваан Керобян заявил о желании Еревана задержать в стране работающих россиян. По его словам, граждане России могут получить дополнительные льготы от государства. Как сообщалось, показатель экономической активности в республике в январе-октябре 2022 года вырос на 14 процентов.

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Кристина Есикова
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