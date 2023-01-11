Поврежденный «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме

Глава «Роскосмоса» Борисов: поврежденный «Союз МС-22» вернется на Землю без экипажа

Космический корабль «Союз МС-22», радиатор системы терморегулирования которого был поврежден, вернется на Землю в беспилотном режиме. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов по итогам заседания госкомиссии по ситуации с кораблем «Союз МС-22» на Международной космической станции (МКС), передает ТАСС.

«С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте», — сказал он. Борисов отметил, что в случае возникновения критичных ситуаций на МКС возможность использования «Союза» для спасения экипажа будет определяться отдельным решением госкомиссии.

Также он сообщил о решении госкомиссии продлить полет космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-23». Борисов добавил, что представители НАСА согласились с выводами Совета главных конструкторов и подтвердили готовность оказать необходимое содействие.

В декабре исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что пролив хладагента на «Союзе МС-22» не повлияет на безопасность работ в космосе.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Позже в «Роскосмосе» сообщили, что радиатор корабля пробит из-за внешнего повреждения.

