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20:05, 26 декабря 2022Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о влиянии пролива хладагента из «Союза МС-22»

«Роскосмос»: утечка из «Союза МС-22» не повлияет на безопасность работ в космосе

Фото: Marina Lystseva / Reuters

Пролив хладагента из радиатора пилотируемого корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), не повлияет на безопасность работ в космосе. Влияние утечки оценил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Корабль никак не используется даже в качестве подстраховки во время выхода [в открытый космос], работы были приостановлены. (...) Планирование работ по выходам будет продолжено, — сказал он. Крикалев не уточнил новые даты выходов в открытый космос.

Ранее руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано сообщил, что причина повреждения «Союза» остается неясной, но метеорный поток Геминиды, по его словам, к этому непричастен.

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что величина отверстия в приборно-агрегатном отсеке пристыкованного к МКС «Союза МС-22» составляет 0,8 миллиметра.

15 декабря стало известно, что на «Союзе МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили.

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Даниил Иринин
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