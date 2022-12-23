В НАСА рассказали о непричастности метеора к повреждению «Союза МС-22»

В НАСА рассказали о непричастности потока Геминиды к повреждению российского «Союза МС-22»

Метеорный поток Геминиды непричастен к повреждению системы охлаждения российского корабля «Союз МС-22». Об этом сообщил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано, передает Phys.org.

По его словам, причина повреждения остается неясной, но метеорный поток к этому непричастен, поскольку он двигался в другом направлении. Монталбано отметил, что команды в Хьюстоне и в Москве подтвердили, что «Союз МС-22» повредил не метеорный дождь.

Представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подчеркнул, что необходима дополнительная работа, которая позволит определить причину повреждения «Союза».

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что корабль «Союз МС-22» мог быть поврежден космическим мусором или микрометеоритом.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования.