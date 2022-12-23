Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:28, 23 декабря 2022Наука и техника

В НАСА рассказали о непричастности метеора к повреждению «Союза МС-22»

В НАСА рассказали о непричастности потока Геминиды к повреждению российского «Союза МС-22»

Фото: Федор Юрчихин / Роскосмос

Метеорный поток Геминиды непричастен к повреждению системы охлаждения российского корабля «Союз МС-22». Об этом сообщил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано, передает Phys.org.

По его словам, причина повреждения остается неясной, но метеорный поток к этому непричастен, поскольку он двигался в другом направлении. Монталбано отметил, что команды в Хьюстоне и в Москве подтвердили, что «Союз МС-22» повредил не метеорный дождь.

Представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подчеркнул, что необходима дополнительная работа, которая позволит определить причину повреждения «Союза».

Материалы по теме:
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
Сегодня

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что корабль «Союз МС-22» мог быть поврежден космическим мусором или микрометеоритом.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Опубликована карта боевых действий на Украине на 23 декабря
В Киевской области запретили фейерверки
Украина решила расширить свое влияние по всему миру
В программе Мясникова раскрыли причину головной боли зимой
Анна Делви заработала на продаже своих тюремных рисунков 23,4 миллиона рублей
Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов мира
Россиян предостерегли от зачатия «детей веселого ужина» в новогоднюю ночь
Россиян предупредили об опасности бенгальских огней и мишуры
В Белгородской области допустили обучение женщин обращению с оружием
Двое силовиков пострадали в результате подрыва машины в Мелитополе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.