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15:21, 11 января 2023Силовые структуры

Ритуальщик поджег машину с телом умершей россиянки из-за конфликта с конкурентом

Под Калининградом ритуальщик поджег автобус с телом умершей из-за конфликта с конкурентом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Калининградской области 40-летнего ритуального агента задержали за поджог микроавтобуса конкурента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Калининградской области.

По данным ведомства, 6 января в дежурную часть МО МВД России «Гвардейский» поступило сообщение о пожаре возле офиса ритуального агентства на улице Петра Набойченко. Выяснилось, что неизвестный поджег грузовой автомобиль Hyundai H-1. Огонь повредил тело умершей россиянки, которое находилось в машине.

Стражи порядка опросили свидетелей и изучили записи с камер, благодаря чему им удалось установить личность поджигателя. Он был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля Geely Tugella, номера на котором были заклеены.

Причиной поступка стал конфликт между конкурентами. Ущерб от возгорания сейчас устанавливается.

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Елизавета Новикова
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