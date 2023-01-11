Бывший чемпион UFC оценил решение Нурмагомедова уйти из ММА
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье заявил, что наследие российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова будет вечным. Его слова приводит YouTube-канал ESPN MMA.
«Для меня его уход — еще одно доказательство того, что Хабиб особенный. Потому что он выбрал семью вместо таких привлекательных вещей, как деньги и слава», — оценил решение бойца Кормье. Он добавил, что уход Нурмагомедова из ММА заставил его задуматься о ценности времени, проведенного с семьей.
7 января стало известно о решении Нурмагомедова уйти из индустрии ММА. Позднее его троюродный брат и глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что россиянин ограничит присутствие в этом виде спорта, но полностью его не покинет.
Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в профессиональных поединках по правилам MMA, не потерпев ни одного поражения. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.