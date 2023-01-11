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20:12, 11 января 2023Спорт

Бывший чемпион UFC оценил решение Нурмагомедова уйти из ММА

Экс-чемпион UFC Кормье заявил, что наследие Хабиба Нурмагомедова в ММА будет вечным

Фото: Jason Silva / ZUMA Press / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье заявил, что наследие российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова будет вечным. Его слова приводит YouTube-канал ESPN MMA.

«Для меня его уход — еще одно доказательство того, что Хабиб особенный. Потому что он выбрал семью вместо таких привлекательных вещей, как деньги и слава», — оценил решение бойца Кормье. Он добавил, что уход Нурмагомедова из ММА заставил его задуматься о ценности времени, проведенного с семьей.

7 января стало известно о решении Нурмагомедова уйти из индустрии ММА. Позднее его троюродный брат и глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что россиянин ограничит присутствие в этом виде спорта, но полностью его не покинет.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в профессиональных поединках по правилам MMA, не потерпев ни одного поражения. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Ксения Курашкина
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