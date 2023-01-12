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17:59, 12 января 2023Наука и техника

«Роскосмос» допустил перенос полета на МКС белорусского космонавта

«Роскосмос» допустил перенос полета космонавта из Белоруссии на МКС из-за «Союза МС-22»

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Полет белорусской женщины-космонавта на Международную космическую станцию (МКС) может быть перенесен из-за ситуации с кораблем «Союз МС-22». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«Полет первого космонавта Республики Беларусь на российском пилотируемом корабле "Союз МС" состоится, как и планировалось. В связи с нештатной ситуацией с кораблем "Союз МС-22" на МКС возможна его сдвижка вправо», — допустили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что точные сроки полета будут станут известны позднее.

В январе госкорпорация сообщила, что миссия экипажа пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22» продлена на несколько месяцев.

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Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадического метеороида.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря 2022 года.

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Иван Потапов
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