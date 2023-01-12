В ФИФА назвали претендентов на звание лучшего игрока 2022 года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего игрока 2022 года. Список представлен на сайте организации.
В число номинантов вошли аргентинцы Лионель Месси и Хулиан Альварес, французы Карим Бензема и Килиан Мбаппе, бразильцы Неймар и Винисиус Жуниор, хорват Лука Модрич, поляк Роберт Левандовски, бельгиец Кевин Де Брейне, норвежец Эрлинг Холанд, представляющий сборную Англии Джуд Беллингем, марокканец Ашраф Хакими, Садио Мане, играющий за команду Сенегала, а также египтянин Мохамед Салах.
Голосование продлится до 3 февраля, после чего ФИФА объявит имена трех финалистов в борьбе за награду.
В конце ноября был назван обладатель «Золотого мяча», который вручается изданием France Football. Награду получил Бензема.
В 2021 году в тройку претендентов на приз лучшему игроку года попали Месси, Салах и Левандовски. По итогам голосования награду вручили польскому форварду.