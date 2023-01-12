В ФИФА назвали претендентов на звание лучшего игрока 2022 года

Месси, Мбаппе и Бензема претендуют на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего игрока 2022 года. Список представлен на сайте организации.

В число номинантов вошли аргентинцы Лионель Месси и Хулиан Альварес, французы Карим Бензема и Килиан Мбаппе, бразильцы Неймар и Винисиус Жуниор, хорват Лука Модрич, поляк Роберт Левандовски, бельгиец Кевин Де Брейне, норвежец Эрлинг Холанд, представляющий сборную Англии Джуд Беллингем, марокканец Ашраф Хакими, Садио Мане, играющий за команду Сенегала, а также египтянин Мохамед Салах.

Голосование продлится до 3 февраля, после чего ФИФА объявит имена трех финалистов в борьбе за награду.

В конце ноября был назван обладатель «Золотого мяча», который вручается изданием France Football. Награду получил Бензема.

В 2021 году в тройку претендентов на приз лучшему игроку года попали Месси, Салах и Левандовски. По итогам голосования награду вручили польскому форварду.