Объявлены имена трех претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и представляющий ПСЖ Лионель Месси претендуют на звание лучшего игрока 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Имя обладателя премии будет объявлено на церемонии, которая состоится 17 января. В конце ноября был назван обладатель «Золотого мяча», который вручается изданием France Football. Награду получил Месси.

5 января ФИФА объявила имена трех вратарей, которые претендуют на звание лучшего голкипера по итогам 2021 года. За награду поборются итальянец Джанлуиджи Доннарума из ПСЖ, немец Мануэль Нойер из «Баварии» и французский вратарь «Челси» Эдуар Менди.