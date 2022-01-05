Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Авангард
Отменён
Автомобилист
КХЛ - регулярный чемпионат
Барыс
3:2
3-й период
live
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Леганес
0:1
1-й тайм
live
Реал Сосьедад
Кубок Испании|1/16 финала
Челси
Сегодня
22:45 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 1-й матч
Спорт

ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему вратарю года

Нойер, Доннарума и Менди претендуют на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА

Фото: Globallookpress.com

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трех вратарей, которые претендуют на звание лучшего голкипера по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

За награду поборются итальянец Джанлуиджи Доннарума из ПСЖ, немец Мануэль Нойер из «Баварии» и французский вратарь «Челси» Эдуар Менди. Обладатель приза по версии федерации будет объявлен 17 января на специальной церемонии.

Доннарума был признан лучшим игроком чемпионата Европы и завоевал там золотую медаль. Менди вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов. Нойер в составе своей команды стал чемпионом Германии и завоевал Кубок страны.

В конце ноября ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года. В списке значилось 11 футболистов.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совбеза и пообещал бороться с протестами
Российский врач назвал главную «жертву» омикрон-штамма
МИД Белоруссии обвинил сотрудника консульства Польши в организации побега
Токсиколог призвал не полагаться на инструкции по проверке алкоголя из сети
Samsung выпустила самый большой изогнутый монитор
ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему вратарю года
В крупном банке Киргизии произошел сбой из-за отключения интернета в Казахстане
Послом Армении в России стал бывший министр обороны
Рассекречена дата выхода GTA VI
Байден повторил ошибку Кличко во время обращения к американцам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter