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21:38, 12 января 2023Спорт

Стали известны подробности переговоров о переходе Месси в саудовский клуб

New Arab: отец Месси прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить трансфер в «Аль-Хиляль»
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе ведет переговоры о возможном переходе футболиста в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает New Arab.

По информации издания, Месси-старший уже прибыл в Саудовскую Аравию на встречу с представителями клуба, чтобы обсудить подробности контракта. Отмечается, что на данный момент «Аль-Хиляль» не может подписывать новых игроков, поскольку его состав укомплектован. Руководство команды хочет заключить с аргентинцем соглашение о переходе в летнее трансферное окно.

Ранее в четверг, 12 января, стало известно, что в «Аль-Хиляле» Месси готовы предложить контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год. Уточняется, что большую часть этой суммы игроку будет выплачивать государство. Нынешний контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

30 декабря главный соперник «Аль-Хиляля» «Аль-Наср» объявил о переходе в команду португальца Криштиану Роналду. Его зарплата в клубе составит 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира.

Андрей Стрельцов
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