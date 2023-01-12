Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса

Продеус заявил, что «кракен» не представляет большей угрозы, чем другие штаммы COVID-19

Врач-иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус оценил опасность нового субварианта омикрон-штамма «кракен». В эфире телеканала ОСН он заявил, что выявленный вариант инфекции не представляет большей угрозы, чем другие штаммы COVID-19.

«По всему миру, где уже "кракен" существует, никаких увеличений летальности из-за вируса нет. Люди не болеют тяжелее, люди не погибают чаще от нового штамма, чем от стандартного омикрона», — отметил врач.

Иммунолог добавил, что в ближайшее время «кракен» будет доминирующим вариантом коронавируса на территории России.

«Бояться его надо не больше стандартного омикрона», — подчеркнул Продеус. При этом, по его словам, «кракен», как и другие штаммы коронавируса, по-прежнему представляет опасность для людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что заразившаяся «кракеном» жительница Пензы не покидала Россию. Факт выезда россиянки за границу опровергли в Роспотребнадзоре.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». В ведомстве отметили, что в настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.