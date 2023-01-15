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01:30, 15 января 2023Мир

Вандалы осквернили древний армянский храм в Иерусалиме

Архимандрит Багдасарян сообщил, что вандалы осквернили древний армянский храм в Иерусалиме

Фото: Wikipedia

Вандалы осквернили армянский храм XII века Сурб Акобянц (Святого Иакова) в Иерусалиме. Об этом сообщило радио «Sputnik Армения» со ссылкой на главу канцелярии Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви (ААЦ) архимандрита Корюна Багдасаряна.

По словам священнослужителя, инцидент произошел 11 января. Злоумышленники оставили на стенах церкви оскорбительные надписи на иврите в адрес армян. При этом, отметил он, никаких угроз или заявлений в адрес армян перед инцидентом не поступало.

Иерусалимский патриархат ААЦ подал жалобу в израильскую полицию, правоохранительные органы уведомили городские власти, которые удалили надписи. Отмечается, что место происшествия находится под круглосуточным видеонаблюдением. Как уточнил Багдасарян, по его сведения, вандалы уже задержаны.

По мнению архимандрита, таким образом «радикалы выражают свое негативное отношение к христианам и другим общинам Старого города». Он подчеркнул, что еврейское духовенство, как и МИД, и правоохранители Израиля, осуждают подобные проявления нетерпимости. Он также выразил надежду, что виновные будут наказаны по закону.

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Марина Совина
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