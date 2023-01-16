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14:18, 16 января 2023Спорт

Жена Костомарова рассказала о состоянии фигуриста

Жена Костомарова Оксана Домнина сообщила об отсутствии изменений в состоянии фигуриста
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала жена фигуриста и чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина.

«Пока без изменений», — сказала Домнина в ответ на вопрос о состоянии фигуриста.

13 января появилась информация о том, что состояние попавшего в реанимацию Романа Костомарова ухудшилось. По данным источника Telegram-канала SHOT, пневмония, выявленная у фигуриста, стала двусторонней. Также у Костомарова развился гидроторакс. Спортсмен по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дышит через трубку в трахее.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Позже отец спортсмена сообщил о переводе сына в больницу в Коммунарке.

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Алена Шевченко
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