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17:35, 13 января 2023Спорт

Стало известно об ухудшении состояния Костомарова

SHOT: состояние попавшего в реанимацию олимпийского чемпиона Костомарова ухудшилось

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Состояние попавшего в реанимацию олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова ухудшилось. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации источника, пневмония, выявленная у фигуриста, стала двусторонней, также у него развился гидроторакс (скопление жидкости в плевральной полости — прим. «Ленты.ру»). Спортсмен по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дышит через трубку в трахее.

Ранее 13 января стало известно, что состояние Костомарова стабилизировали. 12 января сообщалось, что 45-летний фигурист заболел за неделю до попадания в больницу, но вместо обращения к специалистам лечился купанием в проруби. Однако отец спортсмена Сергей Костомаров опроверг эту информацию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в реанимации под медикаментозной седацией. У него выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Помимо аппарата ИВЛ, он подключен к аппарату для насыщения крови кислородом.

Дарья Коршунова
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