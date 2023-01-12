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15:41, 12 января 2023Спорт

Отец Костомарова опроверг лечение сына купанием в проруби

Отец фигуриста Романа Костомарова опроверг лечение сына купанием в проруби
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, высказался о попадании сына в реанимацию и опроверг его лечение купанием в проруби. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться», — заявил отец фигуриста.

Мужчина добавил, что связи с сыном, находящимся в стабильно тяжелом состоянии, нет, а информацию о нем каждый день сообщают жене спортсмена, фигуристке Оксане Домниной.

Ранее сообщалось, что 45-летний Роман Костомаров заболел за неделю до попадания в больницу, но продолжал выступление в шоу, несмотря на высокую температуру. Утверждалось, что вместо обращения к специалистам спортсмен лечился купанием в проруби.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в реанимации под медикаментозной седацией. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом.

Дарья Коршунова
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