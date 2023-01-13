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13:46, 13 января 2023Спорт

Стало известно о стабилизации состояния Костомарова

Источник заявил о стабилизации состояния Костомарова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стабилизировалось. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На данный момент состояние Костомарова стабилизировалось», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, выступавшая в паре с Романом Костомаровым, подтвердила, что спортсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное. Надеемся, что он все-таки сильный и его организм справится с этой страшной болезнью», — заявила она.

12 января Сергей Костомаров, отец Романа Костомарова, сообщил, что связи с сыном, находящимся в стабильно тяжелом состоянии, нет, а информацию о нем каждый день сообщают жене спортсмена, фигуристке Оксане Домниной.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в реанимации под медикаментозной седацией. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом.

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Алена Шевченко
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