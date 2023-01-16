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09:10, 17 января 2023Наука и техника

Механические вибрации вызвали улучшение работы мышц

Scientific Reports: механические вибрации улучшают равновесие и мышечный контроль

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Специалисты Астонского университета обнаружили, что механические вибрации способны вызвать повышение работоспособности мышц, улучшить их контроль и состояние, а также равновесие у человека. Выводы работы представлены в журнале Scientific Reports.

Испытуемых в возрасте от 20 до 28 лет попросили стоять на вибрирующих платформах, что приводило к сокращениям мышц ног. Исследование было сосредоточено на икроножных мышцах, поскольку они в наибольшей степени способствуют поддержанию вертикального положения тела.

Результаты показали, что подобные манипуляции сначала нарушают равновесие, заставляя прикладывать большие усилия для контроля вертикального положения, что впоследствии приводит к повторной калибровке ряда мышц. Другими словами, после такого воздействия нервно-мышечная система восстанавливается и поддерживает этот эффект в течение более длительного промежутка времени.

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Авторы считают, что их исследование открывает новые перспективы для применения вибрации. Это может быть полезно как для пожилых людей (для улучшения у них равновесия и уменьшения падений), так и для спортсменов.

В декабре специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) обнаружили метод сокращения мышечного старения, который заключается в контроле керамидов.

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Елена Апазиди
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