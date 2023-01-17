В Госдуме высказались о возможном переходе дочери Тутберидзе в сборную Израиля

Свищев заявил, что не видит катастрофы в переходе Дэвис и Смолкина в сборную Израиля

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможном переходе российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Израиля. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Свищев заявил, что не видит катастрофы в данной ситуации. «У кого-то национальность, у кого-то семейное положение меняется, у кого-то другие причины. У нас же нет истерик, когда иностранцы получают российское гражданство», — подчеркнул он.

О том, что Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, сообщалось 16 января. Отмечалось, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.