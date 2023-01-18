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13:18, 18 января 2023Бывший СССР

Стали известны подробности падения вертолета под Киевом

Очевидица заявила, что упавший вертолет с главой МВД Украины загорелся в воздухе

Фото: Daniel Cole / АР

Упавший в Броварах Киевской области вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским потерял стабилизацию и загорелся еще в воздухе. Слова местной жительницы приводит Telegram-канал «Суспильное».

«Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, он выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь — десятиэтажное», — рассказала жительница Бровар.

Машина упала утром 18 января, в результате загорелось здание расположенного рядом детского сада. Вскоре появились кадры масштабного возгорания, а затем — кадры первых минут после крушения.

На борту упавшего вертолета находились глава МВД Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин, следовавшие в одну из горячих точек, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Оба погибли. В результате падения вертолета всего погибло 16 человек, в том числе трое детей.

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Василий Мека
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