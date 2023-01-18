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13:13, 18 января 2023Бывший СССР

Первые минуты после крушения вертолета в Броварах показали на видео

На видео попали первые минуты после крушения вертолета с главой МВД Украины в Броварах

Первые минуты после крушения в Броварах вертолета, в котором находился глава МВД Украины Денис Монастырский и другие представители ведомства, попали на видео. Ролик опубликовал местный Telegram-канал «Трибуна — Бровары».

На видео слышны крики и плач людей. Также автор видео показывает сильный пожар, который охватил здание детского сада после падения вертолета.

Ранее в сети появились кадры из пострадавшего в результате крушения детского сада. Здание сильно повреждено, выбиты окна и двери, перевернута мебель.

Падение вертолета в Броварах произошло утром 18 января. Как рассказали в офисе президента Украины, на нем руководство МВД страны летело в одну из «горячих точек». Согласно последним данным, в результате крушения погибли 18 человек, в их числе все пассажиры вертолета. Еще 29 человек пострадали. Среди жертв произошедшего есть дети.

Алевтина Запольская
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