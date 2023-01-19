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18:26, 19 января 2023Спорт

Украинскому волейболисту запретили выступать в одном клубе с российским игроком

Волейболисту сборной Украины Полуяну запретили играть в «Хекимоглу» вместе с россиянином

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федерация волейбола Украины (ФВУ) запретила доигровщику сборной Тимофею Полуяну играть в турецком «Хекимоглу» вместе с россиянином Алексеем Налобиным. Об этом клуб сообщил в Twitter.

«Они [ФВУ] предложили расторгнуть контракт с российским игроком, пообещав прислать вместо него еще одного украинца», — сказано в заявлении команды. В «Хекимоглу» отметили, что не будут совершать подобные подписания, так как они противоречат духу спорта.

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25-летний Полуян подписал контракт с турецким клубом 14 января. После этого федерация потребовала от него разорвать соглашение с командой, объявив, что в противном случае доигровщику запретят выступать за национальную сборную. На следующий день волейболист покинул расположение «Хекимоглу».

33-летний Налобин выступает за турецкую команду с сезона-2022/2023. Спортсмен также известен по выступлениям за краснодарское «Динамо» и немецкий «Фридрихсхафен», с которым в 2016 году выиграл чемпионат Германии.

1 марта Международная федерация волейбола отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. В этот же день организация лишила Россию права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года.

Ксения Курашкина
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