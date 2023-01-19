В США назвали героем отказавшегося от акции в поддержку ЛГБТ российского игрока

Ведущий Fox News Карлсон назвал героем Проворова, отказавшегося от акции в поддержку ЛГБТ

Телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал героем российского защитника «Филадельфии Флайерc» Ивана Проворова, отказавшегося принять участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Его слова приводит YouTube-канал Flexible.

«Самое печальное, что для этого понадобился иностранец. В хоккее полно американцев, но представить, что кто-то из них хотя бы заикнется о подобном, просто немыслимо!» — добавил обозреватель.

18 января руководство Национальной хоккейной лиги заявило, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать. «Мы продолжаем поощрять точки зрения игроков по социальным и культурным вопросам», — рассказали они.

Ранее 18 января стало известно, что Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. Спортсмен объяснил, что уважает выбор каждого, однако предпочитает оставаться верным себе и своей религии.

После этого канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста. Он посчитал, что свобода слова не освобождает от последствий.