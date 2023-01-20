Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:12, 20 января 2023Путешествия

Грузия захотела ужесточить условия пребывания россиян в стране

Президент Грузии Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране

Фото: РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — подчеркнула она.

Зурабишвили также высказала недовольство позицией правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией и заявила, что не приветствует подобное намерение.

«В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — подчеркнула она.

В октябре 2022 года грузинский лидер заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику.

После ее слов вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предположил, что Тбилиси может установить 90-дневный лимит на пребывание граждан России в республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Грузия захотела ужесточить условия пребывания россиян в стране
В Запорожской области сообщили о сдаче военных из украинской теробороны
Россиянам предложили перелет на любимый курорт богачей по цене билетов в Таиланд
Московский школьник впал в кому во время занятий гимнастикой
Задержание ФСБ россиянина за призывы к убийству военных попало на видео
Европейский клуб отказался проводить товарищеские матчи с российскими командами
Вице-мэра Миасса арестовали за получение взятки от компании
Киев стал лидером «дерусификации»
Трилогия GTA появилась в Steam
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.