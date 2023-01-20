Грузия захотела ужесточить условия пребывания россиян в стране

Президент Грузии Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — подчеркнула она.

Зурабишвили также высказала недовольство позицией правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией и заявила, что не приветствует подобное намерение.

«В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — подчеркнула она.

В октябре 2022 года грузинский лидер заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику.

После ее слов вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предположил, что Тбилиси может установить 90-дневный лимит на пребывание граждан России в республике.