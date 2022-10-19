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09:31, 19 октября 2022Путешествия

В России допустили введение Грузией лимита на пребывание россиян в стране

Глава АТОР Мурадян: Грузия может ввести 90-дневный лимит на пребывание россиян в стране

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Грузия может установить 90-дневный лимит на пребывание россиян в стране. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в интервью «Известиям».

Мурадян допустил, что на фоне роста числа прибывающих в Грузию туристов из России, страна может ввести какие-либо ограничения в виде виз или лимита на пребывание путешественников в стране. По его мнению, стимулом для изменений является антироссийская риторика, которая в настоящее время преобладает на постсоветском пространстве.

Глава АТОР считает, что срок пребывания туристов может быть сокращен с года до 90 или 180 дней. Такого же мнения придерживается один из лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия. Политик не исключает, что это может стать одним из вариантов реакции властей на происходящие события.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчан исключил вероятность введения визового режима между Россией и Грузией. По его мнению, страна вряд ли пойдет на такой шаг, по крайней мере, в ближайшей и среднесрочной перспективе.

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Дарья Рыбак
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