Оценена вероятность введения визового режима между Россией и Грузией

Вице-президент АТА Мкртчян исключил возможность введения визового режима с Грузией

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчан исключил вероятность введения визового режима между Россией и Грузией. Возможность въездных ограничений со стороны Тбилиси он оценил в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, Грузия — «маленькая и храбрая» страна, которая подвергается серьезному давлению со стороны западных государств, требующих от местных властей введения ограничений на въезд для россиян. Однако Тбилиси вряд ли пойдет на такой шаг, по крайней мере, «в ближайшей и среднесрочной перспективе», считает эксперт.

Более того, Мкртчян отметил, что Россия интересна для Грузии и наоборот. Поэтому ни одна из сторон не заинтересована во въездных ограничениях. «Мы, наоборот, ожидаем введения прямого авиасообщения с Грузией, — добавил он. — Я думаю, в этом году вряд ли, но в следующем да, потому что поток сейчас идет на сотни тысяч человек в год».

Эксперт также напомнил, что у многих граждан России есть родственники, недвижимость и бизнес в Грузии. «На самом деле мы смотрим в российско-грузинские отношения — и в туристические, и в межгосударственные — с большим оптимизмом», — заключил вице-президент АТА.

Ранее в октябре президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику. По словам главы государства, окончательное решение по этому поводу должно принять правительство страны вместе с обществом.