Президент Грузии высказалась о пересмотре безвизового режима с Россией

Президент Грузии Зурабишвили: пересмотр безвизового режима с Россией не исключен

В Грузии не исключают пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику. Такую позицию выразила президент страны Саломе Зурабишвили, ее слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, окончательное решение по данному вопросу должно принять «правительство Грузии вместе с обществом».

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным», — высказалась Зурабишвили в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место по турпотоку в Грузию в сентябре. Республику посетили 163,2 тысячи человек. Большинство российских туристов прибыли в Грузию через погранпереход «Верхний Ларс».