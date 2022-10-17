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12:29, 17 октября 2022Путешествия

Президент Грузии высказалась о пересмотре безвизового режима с Россией

Президент Грузии Зурабишвили: пересмотр безвизового режима с Россией не исключен
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Vincent Kessler / Reuters

В Грузии не исключают пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику. Такую позицию выразила президент страны Саломе Зурабишвили, ее слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, окончательное решение по данному вопросу должно принять «правительство Грузии вместе с обществом».

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным», — высказалась Зурабишвили в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

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Фариза Бацазова
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